На Кіровоградщині відновлюють роботу обласного комітету доступності

Днями відбулася зустріч з очільниками обласних громадських організацій, які опікуються питаннями людей з інвалідністю, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресцентр Кіровоградської облдержадміністрації.
Під час зустрічіголова Кіровоградської ОДА Андрій Назаренко доручив відновити роботу обласного комітету доступності
«Будемо долати бар’єри разом. Спочатку в інфраструктурі. У першу чергу відновимо роботу обласного комітету доступності. Далі проситиму це зробити та наші об’єднані громади», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, комітет доступності людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення облдержадміністрація утворила 2008 року.
Востаннє члени комітету збиралися рік тому.