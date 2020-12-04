На Кіровоградщині відновлюють роботу обласного комітету доступності

Під час зустрічіголова Кіровоградської ОДА Андрій Назаренко доручив відновити роботу обласного комітету доступності

«Будемо долати бар’єри разом. Спочатку в інфраструктурі. У першу чергу відновимо роботу обласного комітету доступності. Далі проситиму це зробити та наші об’єднані громади», – йдеться у повідомленні.