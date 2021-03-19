Міський голова С.Кузьменко – про чергову хвилю COVID-19

18 березня відбулося чергове засідання виконавчого комітету Олександрійської міської ради, повідомляє «Голос Громади».

Перед початком розгляду питань порядку денного міський голова Сергій Кузьменко звернувся до присутніх та жителів міста з проханням відповідально поставитися до нинішньої ситуації із захворюваністю на COVID-19, загострення якої знову спостерігається як у світі, так і в Україні та нашій області:

«Ми бачимо чергову хвилю збільшення кількості хворих на коронавірус. Тому ми маємо берегти себе, своїх близьких, не нехтувати засобами особистої гігієни, індивідуального захисту. Масковий режим, дистанція – все це дає можливість захистити себе. Охорона здоров’я міста Олександрії, справляється з поставленими завданнями. У нас в наявності є концентратори, кисень, апарати ШВЛ, є все необхідне, щоб допомагати людям. У той же час, Олександрія не є винятковою. І все, що ми чуємо про інші міста, регіони – стосується кожного. Ситуація у нашому місті не найгірша, але для того, аби вона залишалась керованою, потрібна відповідальність і старанність кожного жителя», – зазначив міський голова.

Сергій Кузьменко також подякував лікарям за професійну роботу, яку вони виконують у межах існуючих можливостей у боротьбі з поширенням коронавірусу.

Після цього виконком розпочав роботу за чергою денною, яка містила 38 питань. Про них «Голос Громади» детально розповість у подальшому.