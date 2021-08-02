Місцевого жителя викрито у шахрайстві за схемою «Вашу картку заблоковано»

Спільно зі слідчими Олександрійського районного відділу поліції працівники кіберполіції Кіровоградської області викрили шахрайську схему. Повідомляє Голос Громади, посилаючись на прес-службу Національної поліції.

Так, місцевий мешканець 29 років видавав себе за працівника банку і розсилав громадянам повідомлення про блокування їхніх банківських карток. У повідомленнях він вказував телефон для зворотного зв’язку, за яким консультував з приводу «розблокування». Фігурант переконував потерпілих повідомити йому повні реквізити картки. Отримавши платіжні дані – привласнював гроші.

В оселі чоловіка були вилучені докази причетності до протиправної діяльності. Сума збитків та потерпілі наразі встановлюються. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення.