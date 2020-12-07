На Кіровоградщині підприємець сплатить майже півмільйона заборгованості за оренду землі

Господарський суд Кіровоградської області зобов’язав з суб’єкта господарювання сплатити кошти за оренду землі, якою користувався тривалий час не маючи документів, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт Прокуратури у Кіровоградській області.

Придбавши у власність об’єкти нерухомості підприємство тривалий час безоплатно та за відсутності укладеного договору користувалося земельною ділянкою.

Внаслідок бездіяльності органу місцевого самоврядування, невжиття ним заходів претензійного та цивільноправового характеру місцевий бюджет не отримує кошти орендної плати.

На даний час рішення суду не набрало законної сили.

Довідково:

Якщо землекористувач не набув в установленому законом порядку права на землю (у тому числі користування), це не звільняє його від внесення плати за неї, оскільки відповідно до ст. 206 ЗК України використання землі є платним.