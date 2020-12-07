Одноразова допомога через карантин: Верховна Рада ухвалила фінансову підтримку бізнесу

Днями Верховною Радою України прийнято Закон України «Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб’єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». Про це повідомляють в обласному центрі зайнятості.

Статтею 3 вказаного Закону передбачено виплату одноразової матеріальної допомоги юридичним особам. Така виплата має перераховуватися працівникам, яким вимушено скорочено чи може бути скорочено передбачену законодавством тривалість робочого часу. Розмір виплати складає до 8 тисяч грн (на кожного працівника). Слід зазначити, що передбачені і обмеження щодо виплати коштів.

«Після набрання чинності закону, Кабінетом Міністрів України має бути прийнято відповідні нормативні документи для практичної реалізації його положень. Після набрання ними чинності і затвердження відповідних бюджетних призначень базові центри зайнятості та філії обласного центру зайнятості зможуть розпочати прийом документів для виплати коштів. По мірі прийняття цих нормативних актів буде надаватись додаткова інформація», – зазначає директорка Кіровоградського обласного центру зайнятості Лілія Колесник.