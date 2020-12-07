Одноразова допомога через карантин: Верховна Рада ухвалила фінансову підтримку бізнесу

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Днями Верховною Радою України прийнято Закон України «Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб’єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». Про це повідомляють в обласному центрі зайнятості.

Статтею 3 вказаного Закону передбачено виплату одноразової матеріальної допомоги юридичним особам. Така виплата має перераховуватися працівникам, яким вимушено скорочено чи може бути скорочено передбачену законодавством тривалість робочого часу. Розмір виплати складає до 8 тисяч грн (на кожного працівника). Слід зазначити, що передбачені і обмеження щодо виплати коштів.

«Після набрання чинності закону, Кабінетом Міністрів України має бути прийнято відповідні нормативні документи для практичної реалізації його положень. Після набрання ними чинності і затвердження відповідних бюджетних призначень базові центри зайнятості та філії обласного центру зайнятості зможуть розпочати прийом документів для виплати коштів. По мірі прийняття цих нормативних актів буде надаватись додаткова інформація», зазначає директорка Кіровоградського обласного центру зайнятості Лілія Колесник.

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