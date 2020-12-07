На ранок, 7 грудня, у Кіровоградській області на коронавірус захворіли 106 осіб, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську ОДА.
За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 274 ПЛР-тестування.
Випадки COVID-19 зареєстрували:
п’ятдесят один у місті Кропивницькому;
п’ять у м. Олександрія;
п’ять у м. Знам’янка;
чотири у Вільшанському районі;
шість у Компаніївському районі;
десять у Кропивницькому районі;
двадцять чотири у Маловисківському районі;
один в Олександрійському районі.
Одужали від коронавірусу 15 жителів обласного центру, 1 – зі Світловодська та ще по одному з Новгородківського та Світловодського районів.