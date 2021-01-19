На Кіровоградщині підприємець заборгував державі майже 5 мільйонів

Прокуратура Кіровоградщини оголосила підозру фізичній особі підприємцю, який ухилився від сплати податків на загальну суму майже 5 мільйонів гривень. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу відомства.

Повідомляється, що ФОПівець протягом двох років неповно показував у податкових деклараціях отриманий дохід, у тому числі та бюджетних коштів, за виконані роботи від замовників з кількох областей України. Окрім того, представник бізнесу відніс до видатків і безтоварні фінансово-господарські операції з придбання асфальтобетону та щебеню, яких фактично не було. Крім того, було ухилення від сплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору та податку на додану вартість у великих розмірах. Загальна сума не сплачених коштів сягаю 4,8 млн грн податків.

Триває досудове розслідування.