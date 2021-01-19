Поліцейські Приютівської громади складають протоколи через порушення правил носіння масок

Продовж останніх тижнів, правоохоронці Приютівської громади Олександрійського РВП ОВП ГУНП в Кіровоградській області посилено перевіряють об’єкти господарської діяльності на дотримання правил карантину. Інформує «Голос Громади» посилаючись на сайт Приютівської територіальної громади.

Працівники поліції перевіряють дотримання громадянами масочного режиму у зв’язку з новими вимогами законодавства, зокрема, введенням штрафів за неносіння, а також за неправильне носіння захисної маски. Були складені протоколи за порушення вимог частини другої ст. 44-3, якою передбачено покарання від 170 до 255 гривень за перебування в громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно.

Від 6 листопада 2020 року Верховна Рада України посилила відповідальність за відсутність масок протягом карантину в громадських приміщеннях і транспорті.