На Кіровоградщині працюють стаціонарні та мобільні пунктів обігріву (СПИСОК АДРЕС)

У зв’язку з очікуваним пониженням температури повітря, для надання допомоги населенню, особливо соціально незахищеному на Кіровоградщині працюють пункти обігріву. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт ДСНС у Кіровоградській області.

Днями, крім стаціонарних пунктів, запрацювали 2 мобільні пункти обігріву в спеціально відведених місцях області: м. Бобринець та смт Онуфріївка.

Наразі, на Кіровоградщини забезпечено функціонування 149 стаціонарних пунктів обігріву. В основному – це ФАПи, амбулаторії, залізничні станції, сільські ради. У пунктах обігріву цілодобово чергують відповідальні працівники, волонтери та представники громадських організацій.

Знайти найближчу адресу пункту, аби зігрітися, можна за посиланням https://kr.dsns.gov.ua/ua/perelik_po.html

У разі надходження від органів місцевої виконавчої влади відповідних звернень, рятувальники розгорнуть мобільні пункти обігріву в інших населених пунктах Кіровоградщини.

Пункти встановлено із дотриманням всіх вимог санітарно-гігієнічних норм та правил пожежної безпеки. Вони забезпечені засобами обігріву на твердому паливі, медичними аптечками та вогнегасниками. У пунктах обігріву організовано цілодобове чергування рятувальників.