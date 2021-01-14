Закриття бібліотеки імені Дмитра Чижевського в Олександрії набуло резонансного розголосу

Закриття центральної районної бібліотеки ім. Д.Чижевського в Олександрії набрало чималого розголосу в соціальних мережах. До команди протестувальників долучилася 15-річна талановита письменниця Олександрійщини Аліна Шевченко, якій не байдуже майбутнє літературного закладу. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сторінку у ФБ Міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченко, якого зацікавила публікація дівчини.

“Про закрития цієї бібліотеки наше міністерство абсолютно не в курсі. Очевидно – процедура ліквідації порушена.