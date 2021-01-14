Закриття бібліотеки імені Дмитра Чижевського в Олександрії набуло резонансного розголосу

Закриття центральної районної бібліотеки ім. Д.Чижевського в Олександрії набрало чималого розголосу в соціальних мережах. До команди протестувальників долучилася 15-річна талановита письменниця Олександрійщини Аліна Шевченко, якій не байдуже майбутнє літературного закладу. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сторінку у ФБ Міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченко, якого зацікавила публікація дівчини.
“Про закрития цієї бібліотеки наше міністерство абсолютно не в курсі. Очевидно – процедура ліквідації порушена.
Після розмови з дівчиною, поспілкувався з місцевою владою. І обласна, і міська влада вже в курсі подій. Мер Олександрії Сергій Кузьменко тримає на контролі розвиток ситуації, хоча бібліотека і не знаходиться в міському підпорядкуванні. З листом щодо подальшої долі закладу районна влада до мерії звернулася тільки після розголосу ситуації у соцмережах. Дані непорозуміння спричинені діями районної влади, яка знаходиться в стадії розформування. Домовились у конструктивній співпраці знайти вихід із ситуації.МКІП з місцевою та обласною владою вже напрацьовують рішення, як зберігти приміщення, бібліотечний фонд і робочі місця для людей, які там працюють. І можливо створити на базі бібліотеки музей Дмитра Чижевського та читацьку залу” – описує перебіг ситуації стосовно бібліотеки Міністр на своїй сторінці у ФБ.