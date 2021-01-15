«Ноту протесту» громадян міста проти непомірних ЖК-тарифів вислухали на виконкомі

Двоє громадських активістів виступили на сьогоднішньому засіданні виконавчого комітету Олександрійської міської ради з непередбаченим у порядку денному питанням щодо рішень уряду України про підвищення тарифів на ЖК-послуги, повідомляє «Голос Громади».

Ще за годину до початку цього чергового засідання виконкому перед головним входом до будівлі міської ради зібрався стихійний мітинг, члени якого вимагали переговорів з міською владою. А незабаром після початку засідання виконавчого комітету до малої сесійної зали міськради наполегливо попросилися двоє активних представників мітингарів з вимогою виступити перед присутніми на засіданні. Міський голова Сергій Кузьменко надав їм слово.

Громадські ватажки від так званого антитарифного комітету, кожен по черзі, висунули міській владі і особисто міському голові одну й ту ж вимогу: негайно скликати позачергову сесію Олександрійської міськради, яка повинна прийняти та направити звернення олександрійців до вищих владних інстанцій України про відміну введених урядом країни з початку нинішнього року надмірних тарифів на природний газ та електроенергію.

Міський голова С.Кузьменко у відповідь запевнив, що й сам не поділяє планів влади і уряду держави щодо різкого підвищення загальних цін на згадані енергоносії (особливо – в умовах оголошеного локдауну та зубожіння населення внаслідок економічної кризи) і тому згоден на виконання вимог олександрійців та включенням даного питання до порядку денного засідання ради. При цьому він також попросив принагідно передати особам місцевого політикуму не використовувати в своїх вузьких кар`єрних інтересах громаду та не вдаватися до неправомірних чи радикальних протестних заходів.

Але два активісти на цьому не заспокоювалися. Вони вже намагалися перетягти ініціативу на себе: один з них вимагав від міського голови негайно назвати дату позачергової сесії (очевидно, не беручи до уваги те, що зараз діє загальний жорсткий карантин і що для скликання сесії існує певна процедура у часі). А інший ватажок взагалі взявся «головувати» на засіданні виконкому, закликавши його членів проголосувати, хто «за» висунуту громадянами-активістами усну «ноту протесту»… Головувати у нього не вийшло: ватажків ввічливо вислухали, але голосувати «за чи проти вимог громади» на стихійно озвучену вимогу активістів ніхто не став і міський голова поросив у візитерів дозволу продовжити засідання виконкому, запевнивши, що влада міста застосує всіх можливих заходів.

Довідково: активісти мимохідь переконували міського голову, що ніякі місцеві політики їх на мітинг не організовували. Але скоріше за все, це не відповідало дійсності: серед мітингарів були таки помічені принаймні декілька депутатів міської ради, які активно керували цим процесом і його громадськими активістами…

Залишивши на декілька хвилин засідання виконкому, мер міста Сергій Кузьменко вийшов до мітингуючих перед будівлею міськради і повторив їм вже щойно сказане громадським активістам: рішення про дату проведення сесії обов`язково буде повідомлено громаді в найближчий понеділок.