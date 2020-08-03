На Кіровоградщині правоохоронці зупинили мотоцикліста, в крові якого було 3,8 проміле алкоголю

Днями, нa вул. Зоряній у Новомиргороді правоохоронці помітили водія, який керував мопедом «Альфa» без зовнішнього освітлення (взaгaлі відсутня фaрa) та зупинили водія, повідомляє «Голос Громади» на сайт «CBN».

Під час спілкування із водієм, інспектори помітили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння.

Результат тесту виявився позитивним – 3,81 проміле алкоголю, така кількість алкоголю в крові свідчить про алкогольне отруєння і критичний стан пацієнта.