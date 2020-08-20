На Кіровоградщині розслідують факт побиття в’язня працівником слідчого ізолятора

Прокуратура Кіровоградщини розпочала кримінальне провадження за фактом перевищення службових повноважень працівником слідчого ізолятора, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт відомства.

Так, до прокуратури надійшла інформація про те, що в одного з ув’язнених Кропивницького СІЗО виявлено тілесні ушкодження. За вказаним фактом працівниками прокуратури здійснено виїзд до слідчого ізолятору. В ході прокурорської перевірки ув’язнений пояснив, що дані травми ним отримані від працівників слідчого ізолятору.

Розпочато досудове розслідування. Хід розслідування прокуратурою області взято на контроль.