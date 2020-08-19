На Кіровоградщині за недотримання протиепідемічних заходів до суду направили 8 адмінпротоколів. Перевірки тривають

На території Кіровоградської області продовжують роботу мобільні групи, діяльність яких спрямована на профілактику та припинення порушень карантинних правил, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Нацполіції у Кіровоградській області.

Лише протягом минулої доби на території області було виявлено низку порушень вимог щодо дотримання правил карантину суб’єктами господарської діяльності. За вказаними фактами складено 8 адміністративних протоколів, які направлено на розгляд до суду.

Сьогодні тривають перевірки об’єктів де можливе значне скупчення громадян. Зокрема, адміністрації закладів торгівлі, харчування, ринків та приватних перевізників закликають здійснювати суворий контроль за одночасним перебуванням допустимої кількості громадян на об’єктах. Відвідувачам слід дотримуватися соціальної дистанції, використовувати захисні маски та наявні у закладах дезінфікуючі засоби.

Незважаючи на профілактичні заходи кожного дня з’являються нові захворювання на коронавірус, тому з метою попередження та зменшення кількості нових захворювань проведення профілактичних заходів проводитиметься й надалі.