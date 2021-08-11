Чи відремонтують міст через річку Бешку в Олександрії?

Пресслужба Кіровоградської обласної державної адміністрації оприлюднила попередній план ремонту доріг на Кіровоградщині у наступному 2022 році, інформує “Голос Громади”.

До об’єктів будівництва та реконструкції автомобільних доріг загального користування державного значення на 2022 рік включено:

Капітальний ремонт М-13 Кропивницький – Платонове буде відремонтовано повністю по Кіровоградській області протяжністю 76.1 км. Загальна вартість 2,4 млрд. грн.

Реконструкція Т-12-05 Кропивницький — Нова Прага — Олександрія (міст через річку Бешка). Загальна вартість 149 млн. грн.

Реконструкція Т-12-12 Новомиргород — Велика Виска буде відремонтовано від поворот М-12 протяжністю 8 км., що становить половину даної дороги. Загальна вартість 139 млн. грн.

Поточний середній ремонт М-22 Полтава-Олександрія буде відремонтовано від границі з Полтавською областю до с.Шевченко протяжністю 24 км. Загальна вартість 570 млн. грн.

Поточний середній ремонт Н-14 Олександрівка — Кропивницький — Миколаїв буде відремонтовано дві ділянки:

– об’їзна м. Кропивницький (від повороту на Знам’янку до Бобринецького кільця);

– від об’їзної м. Бобринець до с. Кетрисанівка,протяжністю 40 км. Загальна вартість 1,08 млрд. грн.

Поточний середній ремонт Н-24 Благовіщенське — Миколаїв (через м. Вознесенськ) буде відремонтовано повністю по Кіровоградській області протяжністю 42 км. Загальна вартість 1млрд. грн.

Поточний середній ремонт Т-24-01 Городище — Шпола — Новоукраїнка — Бобринець — Устинівка буде відремонтовано від границі з Черкаською областю до м. Новомиргород протяжністю 7,7 км. Загальна вартість 146,34 млн. грн.

Поточний середній ремонт Т-02-07 Джулинка — Гайворон — Благовіщенське буде відремонтована від м.Гайворон до м. Благовіщенське. Загальна вартість 654 млн. грн.

Поточний середній ремонт Т-24-15 Тальне – Камʼянече – Нерубайка – Голованівськ – Благовіщенське буде відремонтована від с. Перегонівки до с.Межерічки. Загальна вартість 311,5 млн. грн.

Об’єкти будівництва та реконструкції автомобільних доріг загального користування державного значення в 2022 році фінансуються коштом державного бюджету та реалізуються у рамках програми “Велике будівництво”.