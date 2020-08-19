На понад 660 мільйонів гривень нарковмісних рослин виявлено поліцейськими за 3 місяці проведення спецоперації

З початку оперативно-профілактичних заходів під умовною назвою «Мак» правоохоронці виявили близько 188 гектарів посівів нарковмісних рослин, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Нацполіції у Кіровоградській області.

Починаючи з травня місяця, у рамках проведення оперативно-профілактичні заходи під умовною назвою «Мак» на території країни підрозділи Нацполіції виявили близько 2,5 тисяч незаконних посівів нарковмісних рослин. З них близько тисячі – посівів маку та понад 1,5 тисячі – рослин коноплі.

Загальна сума накладених адміністративних стягнень перевищує 50 тисяч гривень. Приблизна сума знищених наркорослин за цінами «чорного» ринку складає понад 660 мільйонів гривень.

Превентивні заходи спрямовані на виявлення та знищення заборонених рослин тривають й надалі.