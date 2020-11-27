На Кіровоградщині у госпітальних базах з 40 апаратів ШВЛ сім – в Олександрії

«У лікарнях області, які надають медичну допомогу хворим із COVID-19, є 40 апаратів ШВЛ. 16 – в обласній лікарні, 6 апаратів має Центральна міська лікарня Кропивницького ще стільки ж – Добровеличківська ЦРЛ, 7 ШВЛів – в Олександрійській міській лікарні та 5 – у Маловисківській ЦРЛ. Станом на 26 листопада 15 пацієнтів підключені до апаратів штучної вентиляції легень в обласній лікарні», – йдеться у повідомленні.