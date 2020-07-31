На Кіровоградщині у результаті незаконного видобутку корисної копалини держава зазнала збитків на понад 7 млн грн

Прокуратура Кіровоградщина повідомила про підозру генеральному директору одного з товариств, який на території Завалівського родовища вчинив незаконну діяльність з видобування корисної копалини — чарнокіту.

Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Прокуратури у Кіровоградській області.

Попри заборону користування надрами у період з лютого по квітень 2018 року підозрюваним у незаконний спосіб на родовищі було проведено два масових вибухи та видобуто (а згодом і реалізовано) чарнокіту на загальну суму понад 7 мільйонів гривень, чим спричинено збитки державі на вказану суму.

Триває досудове розслідування.