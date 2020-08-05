Кіровоградську ОДА може очолити аграрій

Сьогодні, 05 серпня, під час чергового засідання, Кабінет міністрів України затвердив аграрія та підприємця Валерія Міщенка на посаду голови Кіровоградської обласної державної адміністрації, повідомляє «Голос Громади».

Міщенко визначив свої перші кроки на посаді: “Я 20 років працюю в області. Важко конкретно казати, але потрібно розібратись у тій роботі, що була зроблена і зробити висновки та аналіз, і згідно з цим, працювати далі. Треба розібратись з фінансовими потоками і тим, куди вони йдуть, і як ефективно використовуються”.

Основною проблемою Кіровоградщини, він вважає освітню сферу, адже у теперішніх умовах, необхідно дати можливість дітям вчитись та знайти для цього технічні можливості.

Також, претендент на посаду зазначив, що передає увесь свій бізнес задля уникнення конфлікту інтересів.

Довідка: Валерій Міщенко закінчив школу в Києві, служив у радянській армії (три роки до 1991 р.). Займався різною підприємницькою діяльністю. У 2001 році організував ТОВ “АГРОКОМПЛЕКС” в Устинівки і з того часу займається вирощування сільськогосподарських культур в Кіровоградській і Чернігівській областях.