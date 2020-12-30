На Кіровоградщині унікальний медичний заклад отримав державну підтримку

З 12 грудня 2020 року розпочала діяти державна програма, покликана підтримати роботодавців та найманих працівників у період оголошеного карантину шляхом виплати одноразової матеріальної допомоги суб’єктам господарювання (юридичним особам) для виплати найманим працівникам.

На підставі поданих з 14 по 21 грудня 2020 року до центрів зайнятості області заяв від роботодавців було прийнято 90 позитивних рішення для надання такої допомоги 2452 працівникам. Орієнтовна сума допомоги, згідно з розрахунками роботодавців, склала близько 10,4 млн грн.

Одним із перших підприємств, яке звернулося до служби зайнятості Кіровоградщини стало КП «Знам’янська обласна бальнеологічна лікарня» Кіровоградської обласної ради. Це багатопрофільний лікувальний реабілітаційний санаторний заклад, у якому забезпечується високоефективне відновлення та реабілітація пацієнтів, які перехворіли на короновірусну інфекцію, а також лікування захворювань і травм опорно-рухового апарату, серцево-судинної та нервової систем, органів дихання, гінекологічних захворювань, захворювань шлунково-кишкового тракту, шкіри, ендокринної системи та захворювань, викликаних порушеннями обміну речовин.

«Про можливість отримання матеріальної допомоги ми дізналися у телефонному режимі від фахівців Знам’янської міськрайонної філії обласного центру зайнятості, адже вони добре розуміють важливість державної підтримки для кожного суб’єкта господарювання, який внаслідок карантину змушений скорочувати діяльність», – говорить в.о. директора медичного закладу Юрій Григораш.

Підприємство отримає одноразову допомогу на виплату заробітної плати 68 працівникам (медичної частини, спального корпусу та харчоблоку) на загальну суму майже 300 тис. грн.

«У закладі створені усі умови для досягнення повного відновлення, порушених внаслідок тієї чи іншої хвороби функцій, а також проведенню заходів з упередження недієздатності в період захворювання. Тому отримана допомога сприятиме, у першу чергу, збереженню робочих місць у період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, хоча й доведеться вимушено скоротити, передбачену законодавством тривалість робочого часу працівників», – стверджує Ю. Григораш.

Наостанок керівник підприємства висловлює вдячність фахівцям міськрайонної філії за плідну співпрацю впродовж багатьох років, а також надану допомогу у тяжкий для всіх нас час.