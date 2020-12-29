В Олександрії запроваджено «узаконений» тариф на ІФА-тест

Міська влада затвердила тариф на проведення дослідження крові методом ІФА у комунальній поліклініці, повідомляє «Голос Громади».

Відповідне рішення було ухвалене на останньому засіданні виконавчого комітету. Тариф на платну послугу з проведення дослідження крові методом ІФА на наявність антитіл до SARS-сoV-2NP (COVID-19) становитиме 164 грн 79 коп.

Відтак кожен бажаючий може здати відповідний аналіз у поліклінічному відділенні Центральної міської лікарні, заплативши попередньо за послугу в будь-якому банку. Направлення на ІФА-тест та реквізити для оплати можна отримати у свого сімейного лікаря. Як зазначалося на засіданні виконкому, ніякі витратні матеріали для проходження процедури аналізу ІФА пацієнту купувати не потрібно.