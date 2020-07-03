На Кіровоградщині є нові випадки хворих на КОВІД-19

Станом на 3 липня в Україні 46 763 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1212 летальних, 20 558 пацієнтів одужало. Повідомляє «Голос Громади».
За добу зафіксовано 876 нових хворих, зокрема 3 випадки у Кіровоградській області.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 1915 випадків;
Волинська область — 2571 випадок;
Дніпропетровська область — 1103 випадки;
Донецька область — 599 випадків;
Житомирська область — 1435 випадків;
Закарпатська область — 3126 випадків;
Запорізька область — 579 випадків;
Івано-Франківська область — 2544 випадки;
Кіровоградська область — 653 випадки;
м. Київ — 5347 випадків;
Київська область — 2702 випадки;
Львівська область — 5883 випадки;
Луганська область — 84 випадки;
Миколаївська область — 450 випадків;
Одеська область — 1792 випадки;
Полтавська область — 322 випадки;
Рівненська область — 3950 випадків;
Сумська область — 304 випадки;
Тернопільська область — 1990 випадків;
Харківська область — 2255 випадків;
Херсонська область — 195 випадків;
Хмельницька область — 822 випадки;
Чернівецька область — 4935 випадків;
Черкаська область — 653 випадки;
Чернігівська область — 554 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.