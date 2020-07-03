Біля «АТБ» на Братській олександрійців чекає «концертно-розважальна» програма

Сьогодні зранку біля супермаркету «АТБ» по вулиці Братській лунають вже знайомі олександрійцям акорди, повідомляє «Голос Громади».

Сучасні та забуті мелодії підхоплює труба й у тандемі виходить захоплююче виконання, яке не залишає байдужими перехожих й проходячи повз перехрестя мимоволі зупиняються та вслухаються.

Зазвичай, на цьому місці під музичний супровід збирають кошти для хворих дітей, а цього разу – цитуємо напис біля виконавця пісень: «Люди добрі! Допоможіть будь-ласка багатодітному безробітному музиканту. Хай береже вас Господь. Щиро дякую!».

Чимало мешканців «діляться» з талановитим музикантом невеликою, але все ж таки, грошовою допомогою.