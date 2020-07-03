До уваги мешканців Кіровоградщини: відбулися зміни у виплаті допомоги по безробіттю

З 1 липня відповідно до закону «Про Державний бюджет України на 2020 рік» підвищено прожитковий мінімум для основних соціальних і демографічних груп населення.

Так, для працездатних осіб віднині прожитковий мінімум становить 2197 гривень. Відповідно, зросли й соціальні виплати, серед яких – допомога по безробіттю.

Нагадаємо, що максимальний розмір допомоги по безробіттю не може перевищувати 4-кратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (ст. 23 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 р. №1533-ІІІ). Отже, з 1 липня максимальна допомога по безробіттю становить 8788 гривень на місяць.

При цьому розмір мінімальної допомоги по безробіттю залишається незмінним: для осіб, які отримують мінімальну допомогу по безробіттю без урахування страхового стажу та заробітної плати, він становить 1000 грн (до карантину – 650 грн).

Таке рішення було прийняте постановою правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 08.04.2020 № 217. На таку допомогу можуть розраховувати безробітні, починаючи з 12 березня, упродовж усього карантину та 30 днів після його офіційного завершення.