На Олександрійщині готуються до участі району у виставці “AgroExpo-2021” та “Покровському ярмарку”

Нещодавно, під керівництвом заступника голови райдержадміністрації Романа Домбровского, відбулася нарада з підготовки та участі Олександрійського району в агропромисловій виставці “AgroExpo-2021” та “Покровському ярмарку”.

За участі начальника відділу агропромислового розвитку та екології РДА Олександра Ткаченка, керівників територіальних громад і відповідальних за агророзвиток та культуру на відповідних територіях було обговорено, відпрацьовано та узгоджено організаційні питання.

Роботи з підготовки до участі у вищевказаних заходах тривають й надалі.

Джерело: сайт Олександрійської районної державної адміністрації.