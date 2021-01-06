На Кіровоградщині знайдено понад 120 боєприпасів часів Другої світової війни

Днями, піротехніки Кіровоградщини знищили вибухонебезпечні предмети часів Другої світової війни. Небезпечні знахідки були знайдені громадянами під час земляних робіт, після чого викликали фахівців. Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт ДСНС у Кіровоградській області.

Сапери, які прибули на місце, встановили, що це артилерійські снаряди калібру 76 мм. Загалом знайдено 123 одиниці ВНП (мінометна міна 120 мм – 1 од., артилерійський снаряд 105 мм – 46 од., артилерійський снаряд 76 мм – 45 од., вибухники AZ 23 – 31 од.)

Фахівці вилучили та знищили боєприпаси шляхом контрольованого підриву.