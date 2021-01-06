В Олександрії деякі школи “вбили двох зайців” та повернулись до опалення від “Теплокомуненерго”

З 1 січня три навчальні заклади Олександрії, які до цього декілька років опалювалися власними котельнями, знову отримують теплопостачання від центральної мережі міста, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт Олександрійської міської ради.

Такі зважені кроки зробили: НВО «Олександрійська гімназія ім. Т. Г. Шевченка», НВК (ЗНЗ І-ІІІ ст. № 17 – ліцей) та НВК «Олександрійський колегіум – спеціалізована школа».

Співпраця з КП «Теплокомуненерго» перш за все дозволить зменшити викиди в повітря та уникнути задимленості поряд з будинками, через яку постійно скаржилися олександрійці. Зокрема, таке рішення дасть можливість підтримати комунальне підприємство, допоможе зекономити міський бюджет та дозволить безперебійно працювати Теплокомуненерго.

Наразі, роботу трьох твердопаливних котелень вищезазначених закладів освіти призупинено.