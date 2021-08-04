2200 грн – мінімум для осіб з інвалідністю І групи. Що змінилося

Особи з інвалідністю І групи, які не мали необхідного страхового стажу (35 років – чоловіки та 30 років – жінки), отримували пенсійну виплату, встановлену на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (1854,00 грн).

Як зазначила начальник управління обслуговування громадян головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області Світлана Риндіна, з метою підтримки осіб з інвалідністю І групи та підвищення рівня їх пенсійного забезпечення постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2021 № 748 внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2021 № 127 “Про додаткові заходи соціального захисту пенсіонерів у 2021 році”.

Зазначеними змінами передбачено, що у разі, коли щомісячний розмір пенсійних виплат, зокрема, в осіб з інвалідністю І групи, які отримують пенсію, призначену відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, щомісячної компенсації в разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсій, встановлених законодавством (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає 2200,00 грн, таким особам надається щомісячна доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру. Тобто з 01.07.2021 мінімальний розмір пенсії в осіб з інвалідністю

І групи не може бути нижчим 2200,00 грн.

Відповідно до вищевказаної постанови в Кіровоградській області перераховано пенсії 683 особам з інвалідністю І групи. Доплата до пенсії надаватиметься щомісячно – починаючи з 1 липня 2021 року.