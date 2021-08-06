Олександрійські ветерани-гірники судитимуться з державою Україна

Колишні працівники гірничої галузі Олександрійщини мають намір подати позов до Європейського суду з прав людини на уряд України, повідомляє «Голос Громади».

З цього приводу голова громадської організації «Спілка інвалідів-гірників Олександрії» Сергій Горбачов провів нараду. Вона за домовленістю між учасниками відбулася імпровізовано – на площі Соборній, у альтанці для шахістів 6 серпня о 10-й годині. У нараді взяли участь 30 пенсіонерів шахтарської професії.

Громадський активіст вніс на розгляд одне питання: «розібратися» в судовому порядку з вищими державними органами України за невиконання ними «Гірничого закону» у пункті забезпечення пільг колишнім гірникам – а саме: безкоштовної видачі 5,9 т вугілля щороку та відшкодування оплати побутових енергоносіїв (газ, електроенергія, теплопостачання, що насправді передбачено вищезгаданим законом). За словами С.Горбачова, проблема полягає зокрема у тому, що переважна більшість підприємств вугільної галузі колишнього олександрійського об`єднання досі не ліквідовані, а лише перебувають у стадії ліквідації, але фінансування на забезпечення пільг колишнім шахтарям бюджетом держави не передбачене. А тому ні на які компенсаційні виплати звільненим свого часу з гірничих підприємств працівникам юридично розраховувати не доводиться.

Що ж стосується означених пільг, на цій нараді «під відкритим небом» пропонувалося спочатку пройти три передбачені чинним порядком етапи судових розглядів на різних рівнях в Україні і в разі відхилення цими судами вимог гірників (у чому пенсіонери майже не мають сумнівів), подавати позов до Європейського суду з прав людини. Отож «консиліум» олександрійських ветеранів шахтарської справи довго радився з технічних питань: яких адвокатів-юристів залучати до справи, подавати судові позови самотужки чи об`єднуватися з іншими громадськими спілками шахтарів України, в яких сумах здавати «членські внески» на оплату найнятих юристів і покриття витрат майбутніх судови розглядів тощо…