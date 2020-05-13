На Олександрійщині матерів військових привітали з Днем матері

Минулими вихідними у рамках відзначення Дня матері та Міжнародного дня сім`ї Олександрійська РДА привітала матерів загиблих та поранених учасників АТО, інформує «Голос Громади».

«До святкових заходів долучилися голови сільських рад. Так, вітальними листівками та подарунками відзначено Костюк Надію Антонівну (с.Косівка), Тарасюк Людмилу Леонідівну (с. Червона Кам’янка), Губу Зою Миколаївну (с. Добронадіївка), Роман Надію Анатоліївну та Горбаченко Зою Станіславівну (с. Бандурівка)» – повідомляється на сайті відомства.