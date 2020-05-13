На Кіровоградщині з початку року народилось більше дівчаток, ніж хлопчиків

У пологових будинках Кіровоградської області з початку року на світ з’явилось майже 2 тисячі новонароджених, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Кіровоградської ОДА.

Серед новонароджених 968 дівчаток і та 937 хлопчиків.

«Найскладніші та найризикованіші пологи в області проходять у перинатальному центрі III рівня, який діє при обласній лікарні. За минулий рік таких на Кіровоградщині було понад тисячу», – зазначив директор департаменту охорони здоров’я ОДА Олег Рибальченко.

З 2012 року лікарі-акушери перинатального центру прийняли понад 12 тисяч пологів. У цьому медичному закладі народилось близько 12,5 тисячі малюків, зокрема 541 двійня, шість трієнь і одна четверня.