Статистичні дані по захворюваності на коронавірус в Україні

За даними ЦГЗ, на ранок сьогоднішнього дня в Україні вже 16425 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 439 летальних, 3716 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 402 нові випадки, зокрема 3 особи захворіло у Кіровоградській області.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 628 випадків;
Волинська область — 510 випадків;
Дніпропетровська область — 773 випадки;
Донецька область — 102 випадки;
Житомирська область — 530 випадків;
Закарпатська область — 764 випадки;
Запорізька область — 331 випадок;
Івано-Франківська область — 1144 випадки;
Кіровоградська область — 428 випадків;
м. Київ — 1960 випадків;
Київська область — 1049 випадків;
Львівська область — 870 випадків;
Луганська область — 42 випадки;
Миколаївська область — 225 випадків;
Одеська область — 680 випадків;
Полтавська область — 257 випадків;
Рівненська область — 1045 випадків;
Сумська область — 157 випадків;
Тернопільська область — 1028 випадків;
Харківська область — 672 випадки;
Херсонська область — 165 випадків;
Хмельницька область — 196 випадків;
Чернівецька область — 2444 випадки;
Черкаська область — 346 випадків;
Чернігівська область — 79 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.