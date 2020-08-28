Підприємствам вугільної промисловості Кіровоградщини потрібні понад 140 працівників

За інформацією обласного центру зайнятості, на Кіровоградщині є потреба у професійних гірниках.

На сьогодні у базі вакансій Кіровоградського обласного центру зайнятості зареєстровано 145 вільних робочих місць у гірничодобувній промисловості. З них 72 вакансії пов’язані безпосередньо з видобуванням корисних копалин (усі на підприємствах вугільної промисловості Маловисківщини).

Зокрема, у базі вакансій зареєстровані:

18 вакансій гірника очисного забою (заробітна плата – 21 472/ 17 707/15 900 грн);

9 вакансій гірника підземного (заробітна плата –16 167/ 13 160/10 800 грн);

8 вакансій прохідника (заробітна плата – 20 000/15 900 грн);

6 вакансій стовбурового (підземний) (заробітна плата – 14 391/11 900 грн);

4 вакансії для машиніст конвеєра (заробітна плата – 9900/10 310 грн);

4 вакансії машиніста дробильно-помельно-сортувальних механізмів (заробітна плата – 9 900/11 989 грн);

4 вакансії кріпильника (заробітна плата – 14 600/17 313 грн);

3 вакансії машиніста екскаватора (гірничі роботи) (заробітна плата – 15 053 грн);

3 вакансії роздавальник вибухових матеріалів (заробітна плата – 11 900 грн);

2 вакансії електромеханіка підземної дільниці (заробітна плата – 25 284/23 400

грн);

2 вакансії люкового (гірничі роботи) (заробітна плата – 15 608 грн);

2 вакансії майстра гірничого підземної дільниці (заробітна плата – 17 500 грн);

1 вакансія гірничомонтажника підземний (заробітна плата – 13 300 грн);

1 вакансія лаборанта з аналізу формувальних та шихтових сумішей (заробітна плата – 7 500 грн);

1 вакансія рамника (заробітна плата – 11 500 грн);

1 вакансія машиніста підіймальної машини (заробітна плата – 14 725 грн);

1 вакансія електромеханіка з підіймальних установок (заробітна плата – 26 460 грн);

1 вакансія гірника (обслуговування вагонетки) (заробітна плата – 9 100 грн);

1 вакансія оператор з геофізичного випробування корисних копалин (заробітна плата – 9 900 грн);

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.