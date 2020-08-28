Новопризначений голова Кіровоградщини розповів про основні принципи та напрямки роботи

Вчора, 27 серпня, президент України Володимир Зеленський представив нового керівника Кіровоградської ОДА, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт СBN.

Новопризначений голова області Андрій Назаренко звернувся до мешканців області й розповів принципи роботи для ефективного розвитку регіону.

Серед названих трьох принципів були названі такі:

Перший принцип – довіра. «Обласна влада стане прикладом прозорості та відкритості. Кожен крок, кожна дія – максимально публічними. Незалежно від того, де ви живете – в маленькому селі чи обласному центрі – ми розбудуємо ефективну систему спілкування між нами», – зазначив новий керівник області.

Другий принцип – розкрити потенціал. «Ви талановиті і працьовиті. І завданням кадрової політики стане, в першу чергу, – розкрити цей потенціал. Допомогти розвиватись локальному бізнесу, залучати великих інвесторів, щоб розкрити потенціал землі, надр, запустити виробництва, які простоюють. Адже наша мета – системний розвиток», – наголосив Андрій Назаренко.

Третій принцип – генерувати гордість за рідний край. «Ми будемо багато працювати, щоби вся країна пишалась успіхами наших дітей, подвигами наших захисників, нашими досягненнями в спорті і культурі, відкриттям нових виробництв у кожному куточку нашої області», – запевнив член Зе-команди.