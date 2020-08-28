Міська влада подякує ветеранам-шахтарям Олександрії

До Дня шахтаря виконком Олександрійської міської ради, за поданням профспілки вугільників нагородить колишніх олександрійських гірників, повідомляє «Голос Громади».

За вагомий внесок у розвиток буровугільної галузі міста, високий професіоналізм, сумлінну працю, враховуючи подання представника Укрвуглепрофспілки в Олександрійському буровугільному регіоні та з нагоди Дня шахтаря виконавчий комітет міськради вирішив оголосити подяку Олександрійського міського голови та виплатити грошову винагороду у розмірі 250 гривень за рахунок Програми розвитку місцевого самоврядування Олександрійської міської ради:

ветеранам праці ТЕЦ №3, Миколі Пукасенку, Людмилі Ричці, кавалеру ордена «Шахтарська слава» Юрію Богданову;

ветеранам праці УМДР Віктору Верескуну, Сергію Сазоненку;

ветеранам праці шахти «Світлопідьської» Олександру Зеленьову, Георгію Лисогорському, Валерію Ткаченку, Віктору Юхименку, Олександру Яровому;

ветеранам праці розрізу «Костянтинівський» Миколі Килевичу, Володимиру Лазарєву, Миколі Найденку;

ветеранам праці розрізу «Морозівський»: повному кавалеру ордена «Шахтарська слава» Євгенію Орлу, кавалеру ордена «Шахтарська слава» Олександру Подусту;

ветеранам праці Димитрівської брикетної фабрики Михайлу Павлову, повному кавалеру ордена «Шахтарська слава» Миколі Самченку;

ветерану праці розрізу «Протопопівський», повному кавалеру ордена «Шахтарська слава» Миколі Самченку;

ветеранам праці рудоремонтного заводу Віктору Чередніченку, Павлу Чорному.