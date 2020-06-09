Водії-порушники втрачатимуть права і змушені будуть перескладати іспити в автошколі

Міністерство внутрішніх справ ініціює законопроект, за яким громадяни, які постійно перевищують швидкість, втрачатимуть права і змушені будуть перескладати іспити в автошколі, повідомляє «Голос Громади».

Якщо штрафів назбирається більше ніж 10 чи 15, то така особа повинна лишитися без прав, і вона буде змушена перескладати іспит на їх отримання.

Є декілька можливостей сплачувати штрафи за перевищення швидкості в автоматичному режимі:

– за допомогою QR-коду на адміністративному протоколі, який приходить на адресу реєстрації транспортного засобу. Якщо смартфон підключений до системи банківських платежів, то штраф можна сплатити відразу;

– зареєструватися на сайті “Електронний кабінет водія”, куди штрафи будуть приходити як повідомлення.