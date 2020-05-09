Олександрійці вшанували пам’ять загиблих у роки Другої світової війни

З нагоди 75-ї річниці з Дня перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні, попри скасування всіх урочистих заходів, біля Братської могили зібралось чимало мешканців міста, серед яких представники влади, зокрема депутати Олександрійської міської ради від фракції ПП «Європейська Солідарність», повідомляє «Голос Громади».

Біля меморіалу вітер розганяв червоний прапор, лунали пісні про війну, про буття на фронті, про солдатів, про життя та мир, про Велику Перемогу…

Підіймаючись по східцях в пам’яті промайнуло все… розповіді дідусів та бабусь, спогади батьків, повні болю й жахіття доповідання ветеранів, тяжкі післявоєнні роки… На обличчях смуток, у серці біль від тих споминів, а в очах сльози, сльози радості та гордість за перемогу над ворогом, перемогою, яка далась великою ціною для українського народу й олександрійців, яка торкнулась кожного…

Депутати та присутні вшанували всіх загиблих і всіх тих, хто зазнав жахів нацистських переслідувань, хвилиною мовчання та поклали квіти до пам’ятника та, ледь чутно, подякували за Перемогу.