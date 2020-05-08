У медика Центральної міської лікарні Олександрії підтвердили наявність КОВІД-19

Нагадаємо, що про хворобу медпрацівника олександрійської міської лікарні стало відомо декілька днів тому.
У лікарки взяли повторний аналіз для проведення ПЛР-тестування, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Олександрійської міськради.
І ось, стали відомі результати проведених досліджень, які, нажаль підтвердили наявність COVID-19 у медика. Де наразі знаходиться медик не повідомляється, однак відомо, що перебіг хвороби залишається у легкій формі.
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