У медика Центральної міської лікарні Олександрії підтвердили наявність КОВІД-19

Нагадаємо, що про хворобу медпрацівника олександрійської міської лікарні стало відомо декілька днів тому.

У лікарки взяли повторний аналіз для проведення ПЛР-тестування, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Олександрійської міськради.

І ось, стали відомі результати проведених досліджень, які, нажаль підтвердили наявність COVID-19 у медика. Де наразі знаходиться медик не повідомляється, однак відомо, що перебіг хвороби залишається у легкій формі.