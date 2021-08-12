Оперативна інформація щодо поширення COVID-19 та пневмонії в Олександрії

За повідомленням пресслужби Олександрійської міської ради, 11 серпня було зроблено 14 ПЛР-тестів, виявлено 2 хворих на COVID-19, інформує “Голос Громади”.

Станом на 12 серпня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 23 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 6 дітей:

– в інфекційному відділенні центральної міської лікарні лікуються 5 хворих, в тому числі 2 хворих з Приютівської громади, 1 – зі Світловодської, на апаратах ШВЛ – 0;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 18 хворих, в тому числі 6 дітей.

Усього станом на 12 серпня хворих на пневмонію – 61 особа, в тому числі 4 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 35 дітей, з них 4 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 8 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.

У районній міській лікарні – 11 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 38 хворих.