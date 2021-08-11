Вода – грізна стихія (сумна статистика Олександрійського ДСНС)

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За даними, оприлюдненими  Олександрійським міськрайонним відділом ДСНС у Кіровоградській області, в Олександрії  та Олександрійському районі за 2020 рік потонуло 8 чоловік (4 особи – з міста, 4 – з району), повідомляє «Голос Громади».

І на жаль, вода продовжує забирати життя людей: за інформацією відомства, вже від початку 2021 року на Олександрійщині зафіксовано аж 5 випадків утоплення (три загиблі  людини з Олександрії  і дві  – з району). Серед найпоширеніших причин нещасних випадків на воді рятувальники називають купання в нетверезому стані, в не обладнаних для купання місцях та відвідування водойм дітьми без нагляду дорослих.

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