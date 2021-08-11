Кому з «військових» пенсіонерів збільшать пенсію?

З серпня 10,2 тисячі «військових» пенсіонерів Кіровоградщини отримуватимуть щомісячну доплату до пенсії у розмірі до 2 тисяч гривень.

Виплата пенсії у нових розмірах та доплата за липень буде проведена у серпні 2021 року.

Але…

Доплатять не усім «військовим» пенсіонерам, а тільки тим, чия пенсія відповідає умовам встановлення доплати відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14.07.2021 № 713 “Про додатковий соціальний захист окремих категорій громадян”.

Вам доплатять, якщо…

призначено пенсію як військовослужбовцю, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ (міліції), поліцейським та деяким іншим особам, відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” (крім військовослужбовців строкової служби);

пенсія призначена до 01.03.2018 року;

з 01.03.2018 року розмір пенсії не переглядався (не перераховувався).

Якщо після 2018 року був перерахунок пенсії…

Якщо пенсія таким особам переглядалася (перераховувалася) після 01.03.2018, щомісячна доплата в розмірі 2000 грн не встановлюється, крім випадків , коли розмір пенсії після такого перерахунку збільшився менше ніж на 2000 грн.

Якщо сума збільшення пенсії при її перерахунку не досягала 2000 грн, щомісячна доплата встановлюється в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру.

Мінімальна пенсія «військових» пенсіонерів

Мінімальна пенсійна виплата одержувачів пенсій за «військовим» Законом встановлена на рівні 3854 грн (це стосується в основному осіб, які отримують пенсії у зв’язку з втратою годувальника і до цього їхня пенсія складала 3708 грн).

Мінімальна пенсія учасників бойових дій та постраждалих учасників Революції Гідності

Крім цього, мінімальна пенсійна виплата для учасників бойових дій та постраждалих учасників Революції Гідності встановлена на рівні 210 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (збільшена із 165 % до 210 %). Перераховано пенсії 1700 особам, пенсія в середньому збільшилася на 880,40 грн.