В Олександрії зафіксували нових ковідних

Оперативна інформація щодо поширення COVID-19 та пневмонії в Олександрії станом на ранок 11 серпня, повідомляє “Голос Громади”.

10 серпня було зроблено 21 ПЛР-тест, виявлено 1 хворого на COVID-19.

Станом на 11 серпня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 21 хворий на коронавірусну інфекцію, в тому числі 6 дітей:

– в інфекційному відділенні центральної міської лікарні лікуються 3 хворих, в тому числі 2 хворих з Приютівської громади, на апаратах ШВЛ – 0;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 18 хворих, в тому числі 6 дітей.

Усього станом на 11 серпня хворих на пневмонію – 64 особи, в тому числі 3 дітей.

У дитячій міській лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 35 дітей, з них 3 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 7 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.

У районній міській лікарні – 11 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 43 хворих.