Пляжі яких немає: на Кіровоградщині заборонено купатися на «диких» пляжах

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Пляж – це, перш за все, громадське місце, офіційна рекреаційна зона. Важливо й те, що відпочивальники можуть отримати муніципальний сервіс – послуги меддопомоги й відпочинку, повідомляє «Голос Громади».

Однак не всі пляжі Олександрії відповідають вимогам санітарних норм, та відсутні медичні та рятувальні пости.

Тому такий відпочинок може завдати шкоди життю та здоров’ю містян.

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Працівники управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради та співробітники міського районного відділу ДСНС ведуть посилену роз’яснювальну роботу щодо дотримання правил поводження на водних об’єктах.

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