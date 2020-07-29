Вітаємо Анатолія Кузьменка з 70-річним ювілеєм!

Сьогодні своє 70-річчя відзначає генеральний директор «Агровіста» (колишній «УкрАгроКом») Анатолій Іванович Кузьменко.

Завдяки плідній та багаторічній праці холдингу виготовляється та поставляється продукція практично в усі регіони України, а також на зовнішні ринки, мешканці Олександрії та району мають робочі місця. За час депутатської каденції Верховної Ради 8-го скликання дуже багато зроблено завдяки зусиллям Анатолія Івановича. Навіть після депутатської діяльності Анатолій Кузьменко продовжував добрі справи.

20 років він займається благодійністю. Фінансово підтримує обдаровану молодь, заклади медицини. Завдяки коштам агрохолдингу газифіковано низку сільських територій Олександрійського району.

За багаторічну сумлінну працю Анатолія Кузьменка неодноразово відзначали на державному рівні нагородами, а за особистий внесок у соціально-економічний та культурний розвиток Української держави його відзначено орденами «За заслуги» ІІ і ІІІ ступеня, Почесною грамотою Верховної Ради України «За особливі заслуги перед Українським народом», а очолюваний ним колектив — найвищою нагородою області «Честь і слава Кіровоградщини». Перелічувати можна довго…