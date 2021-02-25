Презентація: «Дмитра Чижевського слід популяризувати», – переконані  автори нової книги

В Олександрійській центральній бібліотеці відбулася презентація нового оригінального видання, повідомляє «Голос Громади».

Читачам, знавцям і любителям краєзнавства та історії, студентам та учням, представникам місцевого самоврядування і громад, працівникам сфери культури, які зібралися в читальній залі бібліотеки, була представлена книга про нашого славетного земляка Дмитра Чижевського. Називається вона «Чижевський. Мегазірка з Олександрії», спрямування книги, визначене авторами, – науково-методичний посібник. Він вже вдруге виходить у світ в доповненому змісті, що й стало результатом копіткої роботи групи краєзнавців-ентузіастів. А автори книги – це дослідники історії Кіровоградщини, жителі Кропивницького та олександрійці – члени Національної спілки краєзнавців України Лариса Гайда і Надія Жахалова, лауреати обласних краєзнавчих премій Федір Шепель, Андрій Іванко та Валерій Жванко.

У невимушеній бесіді співавтори розповідали про нову книгу, про те, як формувалося її друге видання і звичайно ж, про історичну постать, котра у книзі змальована. Першій надали слово Ларисі Гайді, яка звернулася до присутніх читачів з Кропивницького, з екрану скайп-зв`язку.

Що сказати – про самого Дмитра Чижевського, як про особистість можна розповідати годинами, а про його наукове, культурне і духовне надбання, яким користується і весь цей час досліджує інтелектуальна еліта всього світу, взагалі не вистачить і доби. Наприклад, Валерій Жванко, як він сам зазначив, спробував це зробити у своєму виступі перед читачами «коротко». Але коротко у нього ніяк не вийшло: краєзнавець розповідав довго, з захопленням і цікаво, розкриваючи при цьому маловідомі, або ж взагалі невідомі широкому загалу деталі життя і творчості Дмитра Чижевського. Втім, чого гріха таїти: насправді далеко не всі олександрійці мають хоча б якийсь пристойний мінімум уявлень про нього. Хіба що, проходячи вулицею Чижевського в Олександрії, хтось, не надто втаємничений в культуру і науку згадає: так, начебто був колись такий український вчений і здається, навіть меморіальна дошка десь у місті є на його честь; мабуть, він наш земляк…До речі, щодо дошки і земляка: як слушно зауважила у своїй промові перед слухачами досвідчений краєзнавець і музейний працівник Надія Жахалова, чомусь вважається, що Чижевський народився в Олександрії. Насправді це не так: в Олександрії лише тривалий час проживала родина Чижевських і сам Дмитро. І ця помилка так і викарбувана на меморіальній дошці, встановленій на будинку, де жив Чижевський (нині це приміщення Олександрійської районної бібліотеки). Втім, дана неточність не має великого значення – так чи інакше, а права називати Д.Чижевського своїм земляком у олександрійців ніхто не відбере. І у авторів книги є велике переконання, що період життя в Олександрії мав великий відбиток на особистість та подальший шлях нашого видатного вченого-енциклопедиста, філософа, історика культури й науки (перелік «титулів» Дмитра Чижевського ще можна продовжувати, а його друковані праці – 88 книг на восьми мовах, що стали світовим надбанням, – говорять самі за себе ). Звідси і головна ідея головна нового видання – відродити і загострити інтерес до цієї постаті, особливо – серед молоді (як зізнався В.Жванко, модернове і через це дещо епатажне слово «мегазірка» не випадково опинилося у заголовку: це спроба авторів осучаснити знаменитість та привернути до неї погляд молодого читача). А супутня ідея, яка також неодноразово звучала від ентузіастів- дослідників – це створення у місті музею Дмитра Чижевського, втілення якої вони бачать давно назрілою і цілком реальною.

Ідею повністю підтримала присутня на бесіді заступник міського голови Олександрії Ірина Чемерис, яка зазначила: «Вихід нового видання – подія вчасна і дуже необхідна для нашого міста. А завдання міської влади – разом з олександрійськими істориками і краєзнавцями відродити цю постать. Тому на часі створення музею, є для цього приміщення, його треба тільки відповідно наповнити і є люди, які готові у цьому взяти участь. Я вдячна всім, хто підтримує ідею, щоб завдяки Дмитру Чижевському Олександрія стала ще відомішою не лише на Кіровоградщині, а й в Україні». Ірина Чемерис передала подяки міського голови Сергія Кузьменка двом «очно» присутнім на заході авторам книги – Н.Жахаловій та В.Жванку.

Повний титул нового видання – «Наш земляк Дмитро Чижевський – видатний учений-енциклопедист, філософ та історик культури й науки». Примірники цієї книги автори подарували бібліотеці і вона вже доступна для читачів. Тож час скористатися цією гарною нагодою для нового осмислення ролі і значення Дмитра Чижевського в історії України і світу.