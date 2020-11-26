В Олександрії провели вуличну акцію “Не ігноруй насилля”

Акція була направлена на привертання уваги олександрійців до актуальної теми сьогодення – насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми та жорстокого поводження з дітьми, гендерного насильства та забезпечення рівних прав жінок і чоловіків.

У ході проведення вуличної акції та спілкування мешканців навчали долати насильство та протидіяти йому, розповідали про методи боротьби з агресорами та повідомляли, куди звертатися за допомогою у випадку насильства.