В Олександрії провели вуличну акцію “Не ігноруй насилля”

Днями в Олександрії бібліотекарі Центральної міської бібліотеки спільно з головним спеціалістом відділу правопросвітництва та надання БВПД Джевагою В.В. провели серед містян вуличну акцію «Не ігноруй насилля», повідомляє “Голос Громади” посилаючись сторінку відомства у ФБ.
Акція була направлена на привертання уваги олександрійців до актуальної теми сьогодення – насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми та жорстокого поводження з дітьми, гендерного насильства та забезпечення рівних прав жінок і чоловіків.
У ході проведення вуличної акції та спілкування мешканців навчали долати насильство та протидіяти йому, розповідали про методи боротьби з агресорами та повідомляли, куди звертатися за допомогою у випадку насильства.
Учасники акції отримали тематичні буклети й помаранчеві браслети в подарунок.