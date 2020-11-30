З 26 інфікованих на COVID-19 мешканців Олександрійщини є дитина

Як повідомлялось раніше, за добу на Кіровоградщині +201 хворий на ковід, інформує “Голос Громади”.
Випадки COVID-19 зареєстрували:
дев’яносто один в обласному центрі;
двадцять один у м. Олександрія;
дев’ять у м. Знам’янка;
один у Бобринецькому районі;
чотирнадцять у Добровеличківському районі;
чотири у Долинському районі;
шістнадцять у Кропивницькому районі;
три у Компаніївському районі;
чотири у Знам’янському районі;
тринадцять у Маловисківському районі;
один у Новоукраїнському районі;
п’ять у Новомиргородському районі;
п’ять в Олександрійському районі;
чотирнадцять в Олександрівському районі.
З числа хворих – 7 дітей: 4 дітей захворіло в м. Кропивницькому, 1 в м. Олександрія та 2 в Добровеличківському районі.
Одужали від коронавірусу 12 жителів Кропивницького, 1 житель з Олександрії та 1 з Гайворонського району.
На Кіровоградщині зафіксували три летальні випадки внаслідок COVID-19. Йдеться про 57-річну жінку, 63-річного чоловіка та жінку 73-х років із Кропивницького.