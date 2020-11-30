З 26 інфікованих на COVID-19 мешканців Олександрійщини є дитина

Як повідомлялось раніше, за добу на Кіровоградщині +201 хворий на ковід, інформує “Голос Громади”

Випадки COVID-19 зареєстрували: дев’яносто один в обласному центрі; двадцять один у м. Олександрія; дев’ять у м. Знам’янка; один у Бобринецькому районі; чотирнадцять у Добровеличківському районі; чотири у Долинському районі; шістнадцять у Кропивницькому районі; три у Компаніївському районі; чотири у Знам’янському районі; тринадцять у Маловисківському районі; один у Новоукраїнському районі; п’ять у Новомиргородському районі; п’ять в Олександрійському районі; чотирнадцять в Олександрівському районі.

З числа хворих – 7 дітей: 4 дітей захворіло в м. Кропивницькому, 1 в м. Олександрія та 2 в Добровеличківському районі.

Одужали від коронавірусу 12 жителів Кропивницького, 1 житель з Олександрії та 1 з Гайворонського району.