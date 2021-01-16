Протягом 2020 року статус безробітного мали понад 48 тисяч мешканців Кіровоградщини

У січні-грудні 2020 року статус безробітного мали 48,1 тис. осіб, з яких 50,6% складали жінки, 32,6% – молодь віком до 35 років, мешканці сільської місцевості – 49,7%. З них отримали статус безробітного безпосередньо в грудні 5,1 тис. осіб.

За сприяння служби зайнятості у 2020 році міськрайонними центрами зайнятості, міськрайонними та районними філіями обласного центру зайнятості працевлаштовано майже 12,3 тис. безробітних громадян. Рівень працевлаштування безробітних громадян становив 28,7%. Також було працевлаштовано 4,3 тис. громадян, які перебували на обліку в центрах зайнятості.

Брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру 6,2 тис. осіб. Рівень залучення безробітних громадян до участі у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру склав 12,9%.

Проходили професійне навчання за направленням служби зайнятості 2,6 тис. осіб, рівень охоплення професійним навчанням становив 5,4%.

Станом на 01 січня 2021 року кількість вакансій у базі даних центрів зайнятості області становила майже 1,2 тис. од.

У середньому на одну вакансію претендувало 18 осіб.

Станом на 01 січня 2021 року отримували допомогу по безробіттю 17,5 тис. осіб.