Фермерам Кіровоградщини держава виплатить грошову компенсацію за втрачені посіви

Уряд погодив виплати грошової підтримки фермерам, які втратили посіви через погодні умови, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську ОДА.

Проєктом постанови пропонується надати сільськогосподарським товаровиробникам бюджетну дотацію на одиницю угідь на безповоротній основі в розмірі 4700 гривень за гектар повністю втрачених (загиблих) посівів, але не більше 50 гектарів посівів на одного отримувача.

Проєктом постанови пропонується встановити механізм надання бюджетної субсидії сільськогосподарським товаровиробникам. Передбачаються субсидії до 5000 грн за гектар для вирощування гречки, жита, проса та вівса.