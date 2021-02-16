Роз’яснення Мінекономіки: як працівнику самостійно перевірити чи сплачує роботодавець за нього страхові внески?

Мінекономіки підготувало інструкцію, як працівнику самостійно перевірити чи сплачує роботодавець за нього страхові внески.

Одним з поширених порушень законодавства про працю є прийняття працівника на роботу без офіційного оформлення трудових відносин. Важливо наголосити, що запис в трудовій книжці не являється підставою для автоматичного зарахування даного періоду трудової діяльності до страхового стажу. Відповідно до законодавства України до пенсії зараховується лише той період, за який були сплачені страхові внески. При цьому саме страховий стаж враховуватиметься при нарахуванні пенсії та наданні допомоги по тимчасовій втраті працездатності, безробіттю.

Сьогодні кожен працівник на порталі Пенсійного фонду України може самостійно перевірити чи добросовісно сплачує роботодавець за нього страхові внески та який період трудової діяльності зарахування до його страхового стажу.

На порталі можна отримати всю інформацію про трудову діяльність, наявний страховий стаж, суми внесків сплачених до ПФУ та розмір заробітної плати, а також подати заявку на отримання пенсії (при досягненні відповідного віку та страхового стажу). Портал доступний цілодобово, і знаходиться за посиланням https://portal.pfu.gov.ua/.

Детальну інструкцію як перевірити свій страховий стаж читайте за посилання: https://bit.ly/36SMHup.